Conta no Twitter de líder iraniano pede vingança para general assassinado e ameaça Trump

Uma conta no Twitter do guia supremo iraniano, o aiatolá Ali Khamenei, pediu vingança para o general Qasem Soleiman, assassinado no ano passado no Iraque, e ameaçou o ex-presidente americano Donald Trump, que ordenou sua morte.



"A vingança é inevitável. O assassino de Soleimani e quem ordenou sua morte devem sofrer vingança", diz a mensagem, postada em persa na noite de quinta-feira na conta @khamenei_site, que pertence a um site do aiatolá.



A frase é acompanhada por uma montagem de fotos que mostra Trump jogando golfe à beira-mar, enquanto a sombra de um caça é projetada na grama.



Soleimani era o chefe da Força Quds, uma unidade de elite da Guarda Revolucionária, o exército ideológico do Irã, e o arquiteto da estratégia regional da República Islâmica.



Ele foi assassinado em 3 de janeiro de 2020 em Bagdá em um ataque dos Estados Unidos ordenado por Trump, que deixou o cargo na quarta-feira.



Khamenei repetiu em várias ocasiões que a morte de Soleimani seria vingada. Em 1º de janeiro, o chefe da Autoridade Judicial iraniana, Ebrahim Raïssi, declarou que os assassinos do general "não estarão seguros em lugar nenhum do mundo".



Em 9 de janeiro, o Twitter suspendeu uma mensagem postada por uma das contas de Khamenei na rede social em que proibia a importação de vacinas contra o coronavírus fabricadas nos Estados Unidos e no Reino Unido por considerar que não eram confiáveis.



