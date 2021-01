Socorristas estimam que precisam de mais 15 dias para resgatar mineiros na China

As equipes de resgate estimam que levará pelo menos mais duas semanas para libertar os mineiros presos há 12 dias numa mina na China, de acordo com a imprensa pública.



Um total de 22 trabalhadores de uma mina de ouro de Qixia, na província de Shandong, ficaram presos centenas de metros abaixo do solo após uma explosão em 10 de janeiro.



Um mineiro morreu esta semana devido aos ferimentos. Dez estão a cerca de 580 metros de profundidade e se comunicam por telefone com o exterior, mas os socorristas não têm notícias dos 11 restantes.



A estrutura geológica do solo, formada por rochas duras como o granito, complica as operações de perfuração, segundo a televisão pública CCTV.



"Os obstáculos são muito grandes. Precisaremos de pelo menos mais 15 dias, ou até mais, antes de chegarmos aos mineiros", disse Gong Haitao, vice-diretor do serviço de comunicação das autoridades locais.



Graças a um cabo de metal baixado por um túnel escavado na rocha, os socorristas conseguiram levar alimentos e remédios para o grupo de mineiros presos a 580 metros de profundidade.



Para trazer os homens à superfície, a equipe de resgate tenta aumentar um dos túneis. Eles também perfuram outros.



Nesta sexta, a CCTV divulgou imagens de escombros removidos do solo e de uma perfuração sendo realizada.



O grupo de 10 mineiros tentou localizar os desaparecidos usando lasers e alto-falantes, mas até agora sem sucesso, de acordo com a agência de notícias Xinhua.



Os acidentes em minas são comuns na China, onde este setor sofre com a segurança insuficiente e os regulamentos raramente são cumpridos.



Em dezembro, 23 mineiros perderam a vida em uma mina de carvão em Chongqing, no sudoeste do país.