França exigirá testes PCR para viajantes europeus a partir de domingo

A França exigirá a partir de domingo um teste PCR realizado 72 horas antes da partida da maioria dos viajantes europeus que desejam entrar em seu território, informou o Eliseu nesta quinta-feira (21).



O governo francês revelou que o presidente Emmanuel Macron anunciou a medida ao Conselho Europeu.



Esta obrigação será aplicada "exceto para viagens essenciais. Em particular, os trabalhadores fronteiriços e o transporte terrestre estarão isentos", especificou.



Paris já havia decidido em 14 de janeiro impor essa regra aos viajantes de países fora da União Europeia (UE). Os trabalhadores transfronteiriços e "essenciais" já estavam isentos da obrigação de apresentar um teste PCR.



O Eliseu garantiu que a abordagem seguida por Macron é a de "muitos de seus colegas europeus".



Em Estocolmo, a agência europeia de epidemias instou os europeus a "se prepararem para uma rápida escalada de rigor nas medidas [para conter o vírus] nas próximas semanas com o objetivo de preservar a saúde e acelerar as campanhas de vacinação".



Na França, com quase 72.000 mortes devido à pandemia, o número de infecções registradas mais uma vez ultrapassou 20.000 nesta quinta-feira, e a possibilidade de um terceiro confinamento parece se aproximar.



A decisão de Macron acontece no final de uma cúpula por videoconferência dos 27 Estados membros durante a qual Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia, alertou sobre "a situação de saúde extremamente grave" causada em toda a Europa pela pandemia do novo coronavírus.