Petróleo fecha com tendências opostas após a posse de Biden

Os preços do petróleo fecharam com tendências opostas nesta quinta-feira (21), em um mercado dividido sobre o impacto da chegada ao poder de Joe Biden nos Estados Unidos.



Na véspera da publicação da cifra de reservas comerciais de petróleo nos Estados Unidos correspondentes à semana passada, o barril do Brent do Mar do Norte para entrega em março fechou com estabilidade, a 56,10 dólares (+0,03%) em Londres.



O barril de WTI, com contrato para março, que começou nesta quinta-feira a ser referência do mercado, recuou 0,33% em Nova York, a 53,31 dólares.



"Os preços do petróleo parecem presos entre duas forças opostas", após a chegada de Biden à Casa Branca, avaliou Jeffrey Halley, da Oanda.



Por um lado, as medidas "restritivas" para a indústria petroleira, como a volta ao acordo climático de Paris, o foco nas energias renováveis ou a suspensão do polêmico projeto do oleoduto Keystone XL entre o Canadá e os Estados Unidos derrubam os preços; por outro, uma proposta de ajuda econômica direta é "percebida como positiva para o crescimento e, portanto, para o consumo de petróleo", explicou o analista.



Este projeto de ajuda de 1,9 trilhão de dólares poderia aumentar a demanda a 350.000 barris diários, segundo analistas de Rystad. Mas esta ideia ainda deve ganhar forma e ser aprovada pelo Congresso.