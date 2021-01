Biden propõe estender por cinco anos tratado New START com a Rússia

O governo do presidente americano recém-empossado, Joe Biden, propôs nesta quinta-feira (21) estender por cinco anos o tratado New START com a Rússia, o último pacto nuclear vigente entre os dois países.



O tratado, que limitou a 1.550 o número de ogivas nucleares das duas potências, expira em 5 de fevereiro e não pôde ser renovado depois que as conversações estagnaram durante o governo de Donald Trump.



"Os Estados Unidos pretendem buscar uma extensão por cinco anos do New START, como o tratado permite", disse a jornalistas a porta-voz da Casa Branca, Jen Psaki.



"Esta extensão faz, inclusive, mais sentido quando a relação com a Rússia é tão adversa quanto neste momento", acrescentou.



Ela também disse que a nova chefe de Inteligência, Avril Haines, abrirá uma investigação sobre o aparente envenenamento do opositor ao Kremlin Alexei Navalny, sobre a suposta ingerência russa nas eleições e sobre se Moscou esteve por trás do ciberataque maciço contra a empresa americana SolarWinds.



"À medida que trabalhamos com a Rússia para avançar nos interesses dos Estados Unidos, também trabalharemos para tornar a Rússia responsável por suas ações temerárias e adversas", disse Psaki.



Trump tentou sem sucesso ampliar o tratado New START para incluir a China, cujo programa nuclear está em expansão, mas continua sendo menor que o dos Estados Unidos e da Rússia.