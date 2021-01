Polícia prende filho de brasileiros que participou de invasão ao Capitólio

(foto: Reprodução/Redes sociais)

Sérgio Camargo, filho deque vive na Flórida, foi preso pela polícia dos Estados Unidos nesta quarta-feira (20/01), por ter participado da invasão ao prédio do Capitólio. O fato ocorreu no último dia 6 , depois de um grupo de apoiadores do ex-presidente Donald Trump tentarem impedir que a vitória de Joe Biden fosse certificada.