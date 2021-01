EUA tem queda em inscrições semanais por seguro-desemprego

As inscrições semanais para o seguro-desemprego caíram nos Estados Unidos na semana passada em relação à anterior, mas continuam em níveis excepcionalmente altos, segudo dados divulgados nesta quinta-feira (21) pelo Departamento do Trabalho.



Entre 10 e 16 de janeiro, 900.000 pessoas se inscreveram para esse auxílio, contra 926.000 da semana anterior, um número revisado para baixo. Os analistas esperavam uma queda maior, para 845.000 inscrições.



Esses números permiten medir o estado do mercado de trabalho.



O novo presidente Joe Biden tomou posse na quarta-feira com um dos mercados de trabalho mais prejudicados da história moderna do país.



Na primeira semana do ano houve um aumento de inscrições para esses subsídios, principalmente porque o direito dos trabalhadores de socilitá-los foi prolongado, o que permitiu muitas pessoas, cujos benefícios estavam acabando, voltar a se inscrever.



Nessa mesma semana, pouco mais de cinco milhões de pessoas recebiam esses subsídios, 127.000 menos do que na semana anterior, mas no total são 16 milhões de trabalhadores que recebem algum benefício por desemprego.