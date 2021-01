Um incêndio devastou nesta quinta-feira (21) uma residência de idosos em Kharkiv, leste da Ucrânia, matando pelo menos 15 pessoas, informaram os serviços de emergência em comunicado.



"De acordo com informações preliminares, 33 pessoas estavam no prédio no momento do incêndio, das quais 15 morreram", indicou o Departamento de Situações de Emergência.