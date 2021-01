Merkel vê possibilidades de cooperação 'mais amplas' com Biden

A chanceler alemã Angela Merkel declarou nesta quinta-feira (21) que vê possibilidades para uma cooperação "mais ampla" com o governo Joe Biden do que com seu antecessor, Donald Trump, especificamente em questões climáticas.



"Se olharmos para os decretos que foram assinados ontem (quarta-feira), vemos que podemos trabalhar juntos novamente" em questões como clima ou migração, disse a chanceler em entrevista coletiva.



Ao mesmo tempo, "sabemos que com a posse do novo presidente dos Estados Unidos também haverá mais conversas sobre como fazer as coisas certas para os dois países", disse Merkel, esclarecendo que isso não significa que concordarão em todas as questões.



"Diz-se em todas as partes e é verdade que a Europa também terá de assumir mais responsabilidades, não só na esfera militar, mas também na diplomática e em muitos outros assuntos, mas a boa notícia é que nós, na Alemanha, estamos dispostos a fazê-lo e União Europeia também", ressaltou.



E "a cooperação será novamente baseada em uma base mais ampla de convicções comuns", concluiu.