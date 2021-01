Líderes da UE avaliam restrições a viagens não essenciais para conter pandemia

Os líderes da UE concordaram nesta quinta-feira (21) em avaliar a possibilidade de restringir viagens não essenciais dentro do bloco para conter a pandemia de coronavírus, anunciaram autoridades.



"Diante da situação de saúde muito grave, todas as viagens não essenciais devem ser desencorajadas com firmeza, tanto dentro de cada país como através das fronteiras", disse a presidente da Comissão Europeia, Ursula Von der Leyen, em entrevista coletiva ao final de uma reunião dos líderes.



Na mesma linha, o Presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, destacou que "possivelmente será necessário tomar medidas restritivas adicionais para limitar viagens não essenciais".



No entanto, Von der Leyen disse que a decisão de fechar as fronteiras internas da UE deve ser avaliada considerando seu possível grande impacto.



"É importante manter o mercado único funcionando. Portanto, quando se trata de trabalhadores e bens essenciais, eles devem, naturalmente, cruzar as fronteiras. Isso é de extrema importância", disse ela.



A cúpula desta quinta-feira, organizada por videoconferência por motivos de segurança sanitária, é a nona já realizada na UE para enfrentar a pandemia.



As mutações do vírus que surgiram no Reino Unido, África do Sul e Brasil alarmaram as autoridades da UE devido ao aumento da sua capacidade de infecção.



Essas variantes, porém, representam atualmente uma pequena proporção dos casos na UE, e os líderes veem isso como uma corrida para aplicar o maior número possível de vacinas antes que o vírus sofra uma nova mutação.



Antes da reunião, o primeiro-ministro belga, Alexander de Croo, já havia lançado a ideia de proibir temporariamente "viagens não essenciais", embora "isso não signifique o fechamento das fronteiras".



Já a Alemanha propõe uma coordenação nos "testes obrigatórios" para viagens transfronteiriças, enquanto a França é a favor de "controles sanitários" nas fronteiras internas da UE.



- Acelerar campanhas -



Von der Leyen, afirmou esta semana que em breve o bloco ampliará seu arsenal de vacinas para além das duas já autorizadas - e Moderna - para vacinar 70% da população até o final do verão boreal (entre o final de junho e o final de setembro).



"Isso é viável. É ambicioso, mas temos que ser ambiciosos, as pessoas estão esperando por isso", declarou na quarta-feira.



O ritmo das campanhas de vacinação no bloco tem sido muito lento em comparação com Estados Unidos, Israel e outros países, um problema agravado pela demora na entrega das doses da



Também existe uma minoria, especialmente em países como a França, que hesita em se vacinar.



E enquanto muitos esperam que as vacinas acabem com as restrições de viagens, testes obrigatórios, toques de recolher e quarentenas domiciliares, autoridades e diplomatas da UE alertam para os riscos de baixar a guarda cedo demais.



- Certificados de vacinação -



O aumento de casos da variante britânica, em particular, significa que "podemos ter que tomar mais medidas que restrinjam temporariamente a liberdade de movimento dentro da UE", disse um diplomata europeu.



A ideia de usar o certificado de vacinação como forma de passaporte na Europa - como defende a Grécia, país dependente do turismo - ainda está em seus estágios iniciais de discussão.



Autoridades da UE acrescentaram que qualquer movimento nessa direção exige que uma grande proporção de pessoas seja vacinada, para que a Europa não se dividida entre uma pequena minoria capaz de viajar e comer fora, enquanto o resto permanece confinado.



A cúpula também permitiu uma discussão sobre maneiras de garantir que os certificados de vacinação sejam reconhecidos em todos os países da UE, e também sobre as etapas para testes de antígenos - mais baratos e menos invasivos, mas menos confiáveis - sejam aceitos globalmente.