O novo governo dos Estados Unidos agradeceu nesta quinta-feira (21) a Organização Mundial da Saúde (OMS) por liderar a resposta global contra a pandemia do coronavírus e mais uma vez garantiu seu apoio financeiro à instituição.



Os Estados Unidos, que anunciaram seu retorno à OMS na quarta-feira, "pretendem honrar suas obrigações financeiras com a organização", garantiu o imunologista Anthony Fauci em reunião do conselho executivo da instituição da ONU em Genebra.