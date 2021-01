O primeiro telefonema do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, para um líder estrangeiro será ao primeiro-ministro canadense, Justin Trudeau, disse nesta quarta-feira (20) a porta-voz da Casa Branca, Jen Psaki.



"Seu primeiro telefonema a um líder estrangeiro será na sexta-feira com o primeiro-ministro Trudeau", disse Psaki em sua primeira coletiva de imprensa.



Ela disse que os dois discutiriam a "importante relação com o Canadá" e a decisão do governo Biden de deter a construção do oleoduto Keystone entre Canadá e Estados Unidos.