Mortos em explosão no centro de Madri é de ao menos 3, com 11 feridos

A explosão no centro de Madri hoje deixou ao menos três mortos e 11 feriados, um deles em estado grave, de acordo com o serviço de emergências da capital espanhola. O incidente, que destruiu parcialmente um edifício, indica ter sido causada por um vazamento de gás.



Em entrevista coletiva, o prefeito de Madri, José Luis Martínez-Almeida, prestou condolências e chamou os corpos de segurança e emergência de "o grande orgulho" da cidade.



O jornal local El Mundo chamou de "milagre" o fato de as crianças de uma escola ao lado do local não terem sido atingidas. Uma das razões apresentadas foi o fato de que a nevasca Filomena, a mais forte na Espanha em décadas, ter impedido que a recreação pudesse ocorrer ao ar livre.