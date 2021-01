Chefe da Inteligência é primeira da equipe de Biden confirmada pelo Senado

Avril Haines se tornou a primeira pessoa da equipe de governo do novo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, a ser confirmada pelo Senado, que endossou sua nomeação como diretora de Inteligência Nacional.



A ex-número 2 da CIA, de 51 anos, foi encarregada de supervisionar as atividades desta agência, da NSA e de 15 outros órgãos de Inteligência.



Coincidindo com a posse de Biden nesta quarta-feira (20), dois senadores que representam a Geórgia também assumiram o cargo, conferindo aos democratas o controle do Senado.



Haines recebeu um apoio contundente, tanto dos democratas quanto dos republicanos, com 84 votos a favor e 10 contra, tornando-se a primeira mulher a chefiar o aparato de Inteligência.



Biden, que tem uma ampla experiência política e foi vice-presidente nos oito anos de mandato de Barack Obama, prometeu que vai trabalhar desde o primeiro dia para responder aos muitos desafios que enfrenta.



No entanto, até que todos os nomeados para seu gabinete sejam confirmados, algumas ações ficam limitadas, já que os postos estarão ocupados de forma interina.



Durante as sessões de confirmação, Haines prometeu manter um perfil apolítico e disse que vai priorizar a transparência, o rigor analítico e a diversidade de olhares.