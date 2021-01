Avril Haines se tornou a primeira pessoa da equipe de governo do novo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, a ser confirmada pelo Senado, que endossou sua nomeação como diretora de Inteligência Nacional.



A ex-número 2 da CIA, de 51 anos, foi encarregada de supervisionar as atividades desta agência, da NSA e de 15 outros órgãos de inteligência.



Coincidindo com a posse de Biden nesta quarta-feira(20), dois senadores que representam a Geórgia também assumiram o cargo, conferindo aos democratas o controle do Senado.