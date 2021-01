Biden diz que Trump lhe deixou uma carta 'muito generosa'

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, informou nesta quarta-feira (20) que seu antecessor, Donald Trump, deixou-lhe uma carta "muito generosa" no Salão Oval, cumprindo uma tradição de transferência de poder, apesar de não ter participado da cerimônia.



"O presidente me deixou uma carta muito generosa", disse Biden aos jornalistas na Casa Branca.



Devido a que Trump anunciou que não participaria da cerimônia de transferência de comando e nunca cumprimentou o adversário democrata, gerou-se muita expectativa se ele cumpriria o rito de deixar uma mensagem para o sucessor.



Biden, no entanto, não revelou o conteúdo da mensagem, pois - disse - seu conteúdo tem caráter privado.



"Por ser algo privado, não vou falar do tema até falar com ele", disse aos jornalistas.