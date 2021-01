Satisfação de aliados e ceticismo de adversários com chegada de Biden à Casa Branca

A chegada à Casa Branca de Joe Biden, após quatro anos da tumultuada Presidência de Donald Trump, gerou nesta quarta-feira (20) uma onda de otimismo entre aliados tradicionais dos Estados Unidos, que lhe propuseram um "novo começo", e entre os principais adversários, que esperam melhores relações.



Confira algumas das principais reações:



- Brasil -



O presidente Jair Bolsonaro parabenizou Joe Biden horas após sua posse, embora tenha demorado semanas para reconhecer a vitória do democrata nas eleições presidenciais americanas, em novembro.



"Cumprimento Joe Biden como 46º presidente dos Estados Unidos", escreveu no Twitter Bolsonaro, conhecido no exterior como 'Trump dos Trópicos' pela boa relação que mantinha com o ex-presidente americano, Donald Trump.



"A relação Brasil e Estados Unidos é longa, sólida e baseada em valores elevados, como a defesa da democracia e das liberdades individuais", acrescentou Bolsonaro.



"Sigo empenhado e pronto para trabalhar pela prosperidade das nossas nações e o bem-estar dos nossos cidadãos", concluiu.



- União Europeia -



A Europa tem "um amigo na Casa Branca", afirmou a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, em um discurso no Parlamento Europeu.



"O dia traz boas notícias. Os Estados Unidos estão de volta e a Europa está pronta a se reconectar a um antigo associado e de confiança, para dar uma nova vida à nossa aliança", expressou.



O presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, por sua vez, fez um chamado à construção de um novo "pacto fundador" para a aliança transatlântica.



- Otan -



"Esperamos trabalhar com o presidente eleito, Joe Biden, para fortalecer ainda mais os laços entre os Estados Unidos e a Europa, já que enfrentamos desafios globais que ninguém pode enfrentar sozinho", tuitou o secretário-geral da Otan, Jens Stoltenberg.



- Alemanha -



A chanceler alemã, Angela Merkel, disse que espera abrir um "novo capítulo" com Biden, informou seu porta-voz.



O presidente alemão, Frank-Walter Steinmeier, expressou nesta quarta-feira seu "grande alívio" com a posse de Joe Biden.



- Reino Unido -



O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, cumprimentou o presidente Joe Biden e a vice, Kamala Harris, por sua "histórica posse" como primeira mulher no cargo.



- Vaticano -



O papa Francisco incentivou Joe Biden a favorecer "a reconciliação e a paz" nos Estados Unidos e entre os povos, em mensagem escrita em inglês.



Ele espera que o presidente será "guiado em seus esforços para favorecer a reconciliação e a paz nos Estados Unidos e entre as nações do mundo para fazer avançar o bem comum universal".



- Canadá -



O primeiro-ministro canadense, Justin Trudeau, mostrou-se "impaciente para trabalhar com o presidente Biden" para "buscar que nossos países sejam mais seguros, mais prósperos e fortes".



- Índia -



O primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, disse que "espera com impaciência trabalhar" com Biden "para fortalecer a associação estratégica entre Índia e Estados Unidos".



- Israel -



O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, pediu nesta quarta-feira ao novo presidente americano, Joe Biden, para "fortalecer a aliança" entre Israel e os Estados Unidos para enfrentar "desafios comuns" como a "ameaça" iraniana.



- Palestinos -



Os palestinos convidaram o presidente Biden a trabalhar na criação de uma Palestina "independente". "Estamos impacientes para trabalhar juntos pela paz e pela estabilidade na região e no mundo", afirmou o presidente palestino, Mahmud Abbas.



- Rússia -



A Rússia declarou na quarta-feira que espera um trabalho "mais construtivo" com o governo do novo presidente americano, Joe Biden, para prolongar o tratado de desarmamento New Start, que expira em 5 de fevereiro e que limita os arsenais nucleares das duas potências.



- Irã -



O presidente iraniano, Hassan Rohani, comemorou nesta quarta o "fim" da era do "tirano" Donald Trump. "A era de outro tirano chega ao fim e hoje é o último dia de seu terrível reinado", disse Rohani em uma reunião do governo iraniano.



- Peru-



O presidente peruano, Francisco Sagasti, disse que "renovamos, em nome do Peru e do seu povo, o interesse em trabalhar conjuntamente pelo fortalecimento da democracia e da luta contra a covid-19 na região".



- El Salvador -



O governo do presidente Nayib Bukele manifestou "sua plena vontade de continuar fortalecendo as relações históricas de amizade e colaboração com os Estados Unidos". Continuaremos trabalhando "de mãos dadas com nosso principal sócio confiável".



- Equador -



O presidente equatoriano, Lenín Moreno, expressou no Twitter que "é um grande dia para os EUA. Vence a democracia, prevalece o respeito à vontade do povo e se fortalecem estes princípios em todas as nações da região".



- Guatemala -



"Temos objetivos comuns como a importância da geração de prosperidade como o caminho para reduzir a migração irregular, o combate ao narcotráfico, ao crime organizado e outras ameaças à segurança regional", afirmou o governo da Guatemala.



- Costa Rica -



Em um comunicado, o governo informou que pretende "impulsionar o desenvolvimento de uma agenda verde, inclusive, transformadora e inovadora para a obtenção do desenvolvimento sustentável".