Bolsonaro cumprimenta Biden pela posse como 46º presidente dos EUA

O presidente Jair Bolsonaro, aliado ideológico do ex-presidente americano Donald Trump, cumprimentou nesta quarta-feira (20) o democrata Joe Biden por sua posse nos Estados Unidos e se disse "pronto" para trabalhar com sua administração.



"Para marcar essa data, enderecei carta ao Presidente dos EUA, Joe Biden, cumprimentando-o por sua posse e expondo minha visão de um excelente futuro para a parceria Brasil-EUA", escreveu Bolsonaro em sua conta no Twitter.



Último presidente do grupo de potências industrializadas e emergentes do G20 a cumprimentar Biden por sua vitória nas eleições americanas, em novembro, Bolsonaro se disse "empenhado e pronto" para trabalhar com o novo presidente "pela prosperidade de nossas nações e o bem-estar de nossos cidadãos".



Conhecido como 'Trump dos Trópicos', o presidente brasileiro fez eco das denúncias sem provas do republicano sobre fraudes nas eleições americanas e se negou, inclusive a criticar a invasão ao Capitólio, em 6 de janeiro, por apoiadores do ex-presidente.



Os Estados Unidos são o segundo parceiro comercial do Brasil, depois da China.



Bolsonaro e Biden têm visões opostas sobre o aquecimento global e o meio ambiente.



Em um debate eleitoral com Trump no fim de setembro, Biden ameaçou o governo brasileiro com "consequências econômicas significativas" se não agisse contra o desmatamento na Amazônia.



Bolsonaro considerou a declaração "desastrosa e gratuita", considerando que ponha em risco a "convivência cordial" entre os dois países.



Dias depois da vitória de Biden, contra a qual Trump apresentou, em vão, vários recursos, o presidente perguntou com ironia se as eleições americanas haviam terminado e advertiu o democrata, sem nomeá-lo, que "quando acaba a saliva, tem que ter pólvora".