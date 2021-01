Jill Biden e Kamala Harris dão prioridade a estilistas dos EUA

A nova primeira-dama Jill Biden e a vice-presidente Kamala Harris, assim como o presidente Joe Biden, escolheram nesta quarta-feira (20) vestir roupas de estilistas americanos como Ralph Lauren, Christopher John Rogers ou Markarian para a cerimônia de posse, uma tradição de longa data.



Joe Biden e o marido de Harris, Doug Emhoff, optaram por peças do estilista que mais simboliza a moda americana: Ralph Lauren. Biden escolheu uma gravata lilás.



Ralph Lauren é um regular nas esferas do poder e vestiu Melania Trump para a cerimônia de posse de seu marido Donald Trump em janeiro de 2017, quando ela usou um modelito azul celeste.



A esposa de Biden, Jill, se inclinou para a pequena marca Markarian, cuja estilista Alexandra O'Neill idealizou para ela um vestido de tweed e um casaco azul oceano com lapelas e punhos de veludo em um tom mais escuro.



Embora tenha fundado sua marca apenas em 2017, a estilista radicada no Garment District de Nova York já vestiu várias celebridades, como a atriz Laura Dern ou a cantora Lizzo.



"É uma honra incrível vestir a Sra. Biden hoje", declarou O'Neill à AFP. "Estou muito emocionada por ser uma pequena parte da história americana".



Kamala Harris, a nova vice-presidente, selecionou dois jovens estilistas afro-americanos, Christopher John Rogers e Sergio Hudson, e vestiu um conjunto violeta composto por um vestido longo e um casaco combinando.



Adepto de um estilo colorido e um novo glamour, Christopher John Rogers participou pela primeira vez da Semana de Moda de Nova York em setembro de 2019.



Durante os dois mandatos de seu marido, a ex-primeira-dama Michelle Obama vestiu regularmente criações de estilistas americanos negros, latinos ou asiáticos, mais do que qualquer outra pessoa em seu papel antes.



Embora a presidência do marido tenha começado pela escolha de Ralph Lauren, Melania Trump, em geral, vestiu roupas de estilistas europeus, especialmente italianos como Dolce & Gabbana, Gucci e Prada.