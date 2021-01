Um dos mineiros soterrados na China morre enquanto resgate tenta salvar os demais

Um dos mineiros soterrados na China há 10 dias morreu devido aos ferimentos, de acordo com a imprensa estatal, enquanto as equipes de resgate tentavam ampliar um canal para resgatar os demais.



Em 10 de janeiro, uma explosão em uma mina de ouro em Qixia, na província de Shandong Oriental, deixou estes mineiros presos a várias centenas de metros abaixo da superfície.



A explosão bloqueou a entrada do poço e cortou as comunicações.



Graças a um cabo inserido por meio de um duto cavado na rocha, as equipes de resgate puderam enviar alimentos e remédios aos 11 trabalhadores, presos a 540 metros de profundidade.



Um homem está 100 metros abaixo. O paradeiro dos outros 10 permanece desconhecido.



Os mineiros conseguiram fazer chegar à superfície uma mensagem escrita à mão em uma página arrancada de um caderno. Nela, pediram que fossem enviados remédios e alertaram sobre o perigo do aumento das águas subterrâneas. O bilhete relatava ainda que quatro homens estavam feridos.



Um dos mineiros do grupo, que sofreu traumatismo craniano e estava em coma, não apresenta "sinais vitais", confirmaram nesta quarta-feira(20) por meio de uma linha telefônica introduzida no local, informou a emissora CCTV.



Oito mineiros do grupo estão em condições estáveis, mas dois estão "sentindo-se fracos", acrescentou a CCTV.



Até o momento, foi possível abrir dois canais, conectar um cabo de comunicação e enviar alimentos e outros produtos essenciais.



As equipes tentam ampliar o maior deles, que tem o tamanho de um bueiro, para seguir com o resgate, informou a televisão.



Mas a rigidez da rocha, principalmente do granito, impede que as operações avancem rapidamente, lamentou Chen Fei, prefeito da cidade de Yantai, que administra Qixia.