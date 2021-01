A Rússia anunciou nesta quarta-feira(20) que espera um trabalho "mais construtivo" com o governo do novo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, para prorrogar o tratado de desarmamento New Start, que expira em 5 de fevereiro.



"Esperamos que o novo governo dos Estados Unidos mostre uma posição mais construtiva no diálogo conosco" sobre a prorrogação do tratado New Start que limita os arsenais nucleares das duas potências, afirmou a chancelaria russa em comunicado, publicado poucos minutos após a posse de Joe Biden.