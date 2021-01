Cantores britânicos acusam Londres de prejudicar o setor com Brexit

Várias estrelas da música britânica, incluindo Elton John e Sting, acusaram nesta quarta-feira (20) o governo de Boris Johnson de "falhar vergonhosamente" com os músicos, que não podem mais circular livremente em suas turnês pela União Europeia, devido ao Brexit.



Mais de 100 artistas, de cantores pop como Ed Sheeran a compositores como Judith Weir, assinaram uma carta publicada pelo jornal The Times, denunciando o "enorme buraco" que os músicos enfrentam.



O fim da livre-circulação entre o continente e o Reino Unido em 1º de janeiro significa que os músicos devem agora obter vistos individuais antes de viajarem a trabalho para qualquer país da UE, o que também acarreta custos adicionais.



Londres e Bruxelas se culpam mutuamente por esta situação.



O governo britânico afirma ter feito propostas à UE para chegar a "um acordo ambicioso sobre viagens temporárias para viajantes de negócios que teria coberto músicos", mas afirma que a UE rejeitou.



Já o negociador europeu Michel Barnier nega ter-se oposto à livre-circulação de músicos durante as negociações, dizendo que apresentou a Londres "propostas bastante ambiciosas sobre mobilidade".



De acordo com o jornal britânico The Independent, foi Londres que rejeitou a proposta padrão da UE de conceder isenção de visto de três meses para artistas e criadores.



Segundo os signatários da carta, os custos adicionais dos novos trâmites tornarão "muitas turnês inviáveis, especialmente para os jovens músicos emergentes que já estão lutando para se manter à tona, devido à proibição de música ao vivo no âmbito do pandemia".



Na terça-feira (19), a secretária de Estado britânica para a Cultura, Caroline Dinenage, disse que a porta segue "aberta" para novas negociações sobre o assunto, "se a UE estiver preparada para considerar as propostas muito razoáveis do Reino Unido".



Um abaixo-assinado ao governo e ao Parlamento britânicos solicitando a isenção de visto para profissionais da música e para artistas reuniu mais de 263.000 assinaturas.



Várias estrelas, incluindo Louis Tomlinson (One Direction), Thom Yorke (Radiohead) e Dua Lipa, já pediram o apoio dos fãs à petição.



A indústria musical britânica já está devastada pela pandemia da covid-19, e as novas restrições contra o coronavírus adiaram, por tempo indeterminado, o retorno às salas de concerto, turnês e festivais, aumentando as dificuldades para o setor.



O Reino Unido cortou definitivamente, em 31 de dezembro de 2020, seus laços com a União Europeia (UE), encerrando 48 anos de uma relação agitada.