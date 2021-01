Vaticano começou a vacinar moradores de rua contra a covid

O Vaticano começou, nesta quarta-feira (20), a vacinar cerca de 25 moradores de rua contra a covid-19, que costumam vagar pela Praça de São Pedro.



A campanha de vacinação para os sem-teto continuará nos próximos dias, disse o porta-voz do Vaticano, Matteo Bruni.



Os beneficiários são mendigos que dormem em um edifício que lhes foi disponibilizado pela Santa Sé ou nas residências em Roma das Missionárias da Caridade.



Entre os vacinados estão italianos, mas também estrangeiros, muitos de países do leste europeu, com problemas de saúde física e mental, explicou o Vaticano.



O pontífice doou 4.000 testes para a detecção de covid-19 entre os sem-teto na capital italiana.



A campanha de vacinação no pequeno estado do Vaticano começou há uma semana.



O papa Francisco, de 84 anos, e o papa Emérito Bento XVI, 93, já receberam a primeira dose.



O pontífice latino-americano, muito preocupado com as repercussões da pandemia na América Latina, lançou em diversas ocasiões apelos para que todos tenham acesso à vacina, para que seja "universal", disponível para todos, especialmente aqueles mais vulnerável.