Rússia inicia processo para homologar vacina Sputnik V na UE

As autoridades russas iniciaram o processo de solicitação de homologação na União Europeia de sua vacina Sputnik V contra a covid-19, anunciou nesta quarta-feira (20) o fundo soberano russo que participou do desenvolvimento do produto.



O fundo disse em comunicado que "apresentou um pedido e espera que o primeiro exame [dos documentos enviados] seja realizado em fevereiro".



Um porta-voz do fundo soberano disse à AFP que o pedido foi apresentado à Agência Europeia de Medicamentos (EMA) na terça-feira.



Os documentos necessários, como os resultados provisórios dos ensaios clínicos de fase 3 que ainda estão em andamento, serão enviados e revistos progressivamente.



"Com base na série de exames, a EMA decidirá sobre a autorização da vacina Sputnik V para a União Europeia", disse o fundo.



Por sua vez, a EMA indicou em comunicado que "comunicará quando começar o procedimento de revisão contínua".



A vacina foi recebida com ceticismo quando foi anunciada em agosto, antes mesmo do início dos ensaios clínicos de fase 3 e da publicação de resultados científicos.



De acordo com o fundo soberano, a Sputnik V já está autorizada em Belarus, Sérvia, Argentina, Bolívia, Argélia, Territórios Palestinos, Venezuela, Paraguai e Turcomenistão.