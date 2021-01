A explosão que deixou "pelo menos" dois mortos e feridos nesta quarta-feira (20) e destruiu um edifício no centro de Madri foi provocada por um vazamento de gás, afirmou o prefeito da capital espanhola, José Luis Martínez-Almeida.



"Parece que houve uma explosão de gás", disse ele a repórteres perto do local da explosão, que destruiu um prédio na rue de Toledo, no centro.