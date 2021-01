Trump se despede da Casa Branca: 'Governar EUA foi maior honra da vida'

O mandatário embarcou no helicópterojunto a sua mulher, Melania Trump, em direção à Base Aérea Andrews, onde participará de evento com apoiadores. "Foi a maior honra da minha vida governar o país. Eu amo o povo americano", disse a repórteres o presidente republicano, que quebrará a tradição ao não participar da cerimônia de posse do