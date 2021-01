Reino Unido: premiê diz querer manter plano de vacinação, mas admite dificuldades

O primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, foi nesta quarta-feira, 20, ao Parlamento do país e fez uma defesa do trabalho de seu governo para enfrentar a pandemia da covid-19. Ele afirmou que a administração pretende manter seu plano de imunizar os grupos mais vulneráveis até meados de fevereiro, mas admitiu que a meta tem se mostrado "muito difícil", diante de limites na oferta de vacinas.



Johnson enfatizou que o governo tem feito "o máximo possível" para proteger a população, estando atento ao surgimento de novas cepas do vírus, mais contagiosas. Ele comentou que, se for o caso, haverá um trabalho de cientistas para adaptar as vacinas para essas cepas. Até agora, cientistas têm afirmado que as vacinas disponíveis dão conta das novas variantes.



O premiê ainda defendeu seu plano de restringir a entrada de pessoas, para conter a disseminação do vírus. Segundo ele, o Reino Unido possui um dos controles mais duros com essa finalidade.



Johnson ainda parabenizou o presidente eleito dos EUA, Joe Biden, que assume hoje, e disse estar "ansioso" para trabalhar em conjunto com o americano. Segundo o premiê, uma boa relação com o presidente do país é parte dos requisitos obrigatórios para qualquer primeiro-ministro britânico.