Adiado processo de difamação contra opositor russo Navalny

A Justiça russa adiou para 5 de fevereiro um julgamento por difamação contra Alexei Navalny - informou a advogada do oponente russo nesta quarta-feira (20).



"A corte adiou hoje (quarta-feira) a audiência de difamação, porque Alexei Navalny está detido e não foi transferido (para o tribunal)", disse a advogada Olga Mikhailova à AFP.



Navalny foi detido no domingo (17), logo ao desembarcar em Moscou, procedente da Alemanha. Ele se encontrava em tratamento em Berlim, após o envenenamento sofrido em agosto passado.



Desde então, permanece preso, sozinho em sua cela, por 14 dias, de acordo com as medidas sanitárias contra a covid-19.



No caso adiado nesta quarta, o líder da oposição é acusado de divulgar "injúrias" sobre um ex-combatente que havia apoiado um referendo constitucional que reforçou os poderes de Putin.



Navalny, que pode ser condenado a pagar uma multa, além de uma pena de até cinco anos de prisão neste processo, denuncia uma acusação política.



Em 2 de fevereiro, ele também deve comparecer à Justiça por ter violado as condições de sua pena sob sursis de 2014. Esta infração é a causa de sua detenção, na última segunda-feira (18), ao chegar a Moscou.



