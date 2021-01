Presidente da Alemanha expressa 'grande alívio' com posse de Joe Biden

(foto: Pixabay)

O presidente alemão, Frank-Walter Steinmeier, manifestou nesta quarta-feira (20/01) seu 'grande alívio' com a posse de Joe Biden como presidente dos Estados Unidos , garantindo que este sentimento é compartilhado por 'muita gente' na Alemanha."Nos alegramos que os Estados Unidos, enquanto sócio indispensável, esteja, no futuro, de novo ao nosso lado em muitas questões: no combate comum e solidário contra a pandemia da covid-19, na proteção mundial do clima, nos temas de", detalhou o chefe de Estado alemão em uma mensagem de vídeo.Steinmeier afirmou ainda que, no futuro, "asde ponto de vista não vão nos separar, e sim nos farão buscar soluções comuns de maneira ainda mais intensa".Durante os quatro anos de Presidência de Donald Trump, as relações entre os dois países, tradicionalmente, esfriaram-se.Trump atacou a Alemanha em diferentes momentos, em particular em questões econômicas e comerciais, mas também por sua pouca participação, segundo ele, noda Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan).