O presidente alemão, Frank-Walter Steinmeier, manifestou nesta quarta-feira (20) seu "grande alívio" com a posse de Joe Biden como presidente dos Estados Unidos, garantindo que este sentimento é compartilhado por "muita gente" na Alemanha.



"Nos alegramos que os Estados Unidos, enquanto sócio indispensável, esteja, no futuro, de novo ao nosso lado em muitas questões: no combate comum e solidário contra a pandemia da covid-19, na proteção mundial do clima, nos temas de segurança", detalhou o chefe de Estado alemão em uma mensagem de vídeo.