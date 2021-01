Pequim registra primeiros casos de variante britânica de coronavírus

O surto de covid-19 descoberto na periferia sul de Pequim inclui dois casos da nova variante britânica, muito mais contagiosa - informaram autoridades de saúde nesta quarta-feira (20).



Os casos registrados no distrito de Daxing são os primeiros notificados na capital, que tem 21 milhões de habitantes. A China já havia comunicado a presença da variante britânica no final de dezembro em uma estudante que desembarcou em Xangaii (leste) procedente do Reino Unido.



Também nesta quarta Pequim anunciou o estrito confinamento de cinco residências em Daxing. A medida atinge algumas dezenas de milhares de pessoas, ou seja, uma parte muito pequena dos 21 milhões de habitantes da capital, onde a situação permanece bastante controlada.



Esta decisão foi tomada após o anúncio hoje do Ministério da Saúde de 103 novos casos de coronavírus no país. Sete deles são na capital, Pequim, com seis em Daxing.



Ao mesmo tempo, as autoridades locais pedem ao conjunto de 1,6 milhão de habitantes de Daxing que fique em casa e evite multidões. Os moradores também estão proibidos de sair da capital.



Até agora, a China vinha conseguindo controlar em grande medida o coronavírus, enquanto o restante do mundo lutava contra o aumento de mortes por covid-19, em meio a hospitais saturados.



Uma série de pequenos surtos localizados levou as autoridades chinesas a solicitar testes em massa, impor confinamentos estritos e se preparar para mover cidades inteiras para centros de quarentena.