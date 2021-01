Wall Street fecha em alta, após audiência de Yellen no Congresso

A bolsa de Nova York fechou em alta nesta terça-feira (19), após a audiência no Congresso da futura secretária do Tesouro dos Estados Unidos, Janet Yellen, que defendeu um plano de reativação ambicioso.



O Dow Jones subiu 0,38% a 30.390,52 pontos e o tecnológico Nasdaq, 1,53% a 13.197,18 unidades, enquanto o índice ampliado S&P; 500 subiu 0,81% a 3.798,91.



Na semana passada, Wall Street registrou sua primeira perda semanal de 2021. Mas desta vez, após o feriado nos Estados Unidos na segunda-feira pelo dia de Martin Luther King, e na véspera da posse de Joe Biden na presidência, a bolsa subiu.



Diante da crise econômica provocada pela covid-19, Yellen, futura secretária do Tesouro, pediu que não se olhe para os gastos e para se preocupar com o déficit fiscal no futuro.



"A pandemia devastou" a economia americana, disse Yellen, de 74 anos, em sua audiência de confirmação no Senado. "Os danos são enormes (...), nossa resposta também deve sê-lo", enfatizou.



Biden, que assumirá a Presidência na quarta-feira, apresentou na semana passada um plano de reativação de emergência de 1,9 trilhão de dólares, ao qual seguirá um plano de reativação que ainda deve ser detalhado, se for aprovado no Congresso.



"Há um consenso atualmente: sem novas ações, corremos o risco de uma recessão mais longa e mais dura agora, e cicatrizes para a economia a longo prazo", argumentou Yellen.



Yellen também disse ser favorável a que o nível do dólar seja fixado pelo mercado, enquanto o governo Trump era partidário de um dólar mais frágil.



"O mercado se prepara para o novo governo americano e mais apoio orçamentário", resumiu Peter Cardillo, da Spartan Capital Securities.



Entre as ações do dia, a GM subiu 9,75% após anunciar uma associação estratégica com a gigante da informática Microsoft (+1,78%) no setor de carros autônomos.