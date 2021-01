Premier italiano supera confiança do Senado, mas perde maioria absoluta

O primeiro-ministro italiano, Giuseppe Conte, superou nesta terça-feira (19) a confiança do Senado, mas perdeu a maioria absoluta, com a qual seu governo sai claramente debilitado para lidar com a pandemia.



Com 156 votos a favor e 140 contra, sobre os 161 necessários para a maioria absoluta, o governo de coalizão entre o Movimento 5 Estrelas (M5E, antissistema) e o Partido Democrático (PD, centro-esquerda) evita sua queda por enquanto.



Conte perdeu o apoio do pequeno mas importante partido Itália Viva do ex-primeiro-ministro Matteo Renzi, que se absteve junto com outros 16 senadores.



Seu Executivo, apoiado por uma maioria relativa, está agora muito vulnerável aos ataques da oposição de direita em um momento difícil para o país, atingido pela pandemia que já tirou a vida a mais de 82.000 pessoas.



O chefe do Executivo, que superou amplamente a confiança da Câmara dos Deputados na segunda-feira, não terá que renunciar após a apertada votação no Senado, já que as regras lhe garantem governar com relativa maioria.



A contagem foi marcada por protestos e atrasos devido ao encerramento da votação antes do previsto e e a presidência do Senado precisou verificar os dados.



Desde 1946, a Itália teve 29 primeiros-ministros e 66 governos.



Giuseppe Conte governou primeiro com uma coalizão entre o antissistema do M5E e a Liga (direita), de junho de 2018 a setembro de 2019, para depois formar um novo governo com o M5E, o PD e outros partidos menores, como o Itália Viva de Renzi.



"Sem números suficientes, vou para casa", disse Conte antes da votação, acusado pela oposição de oferecer cargos aos desertores para permanecer no poder.



"O resultado desta votação não põe fim à crise política" na Itália, disse Wolfgango Piccoli, da consultoria Teneo, pouco antes da votação.



"Será difícil para uma coalizão tão fraca e complexa tirar a Itália da crise econômica mais profunda que ela já enfrentou desde a Segunda Guerra Mundial em meio a uma pandemia", acrescentou.