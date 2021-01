Mayorkas, nomeado por Biden para Segurança Interna, apoia reabrir asilo para migrantes

Alejandro Mayorkas, nomeado pelo presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, como Secretário de Segurança Interna, disse na audiência de confirmação no Senado nesta terça-feira (19) que aplicará as leis de asilo aos migrantes sem documento.



Se confirmado no cargo, Mayorkas - nascido em Cuba - se tornará o primeiro latino e migrante a chefiar o Departamento de Segurança Interna (DHS).



Durante a audiência, Mayorkas afirmou aos legisladores que o novo governo Joe Biden pretende reverter as medidas impostas pelo governo Donald Trump para proteger a fronteira com o México.



Os migrantes que chegarem à fronteira poderão solicitar asilo e seus casos serão examinados, processo que o governo Trump bloqueou na prática, reduzindo consideravelmente a entrada de estrangeiros no país.



Mayorkas prometeu que durante o governo de Biden, que tomará posse nesta quarta-feira, haverá um "compromisso" de cumprir as leis de asilo.



"Isso implica dar ajuda humanitária aos que se qualificarem", explicou, acrescentando que levará tempo "para construir uma infraestrutura e uma capacidade" para atingir o objetivo.



O primeiro desafio que Mayorkas enfrenta, se confirmado no cargo, é lidar com a caravana de cerca de 4.000 hondurenhos tentando chegar à fronteira com os Estados Unidos, embora o grupo tenha sido duramente reprimido na Guatemala e muitos migrantes tenham sido mandados de volta ao seu país.



Quando questionado sobre o que aconteceria se os migrantes chegassem à fronteira, Mayorkas disse que as leis de asilo serão aplicadas.



"Esta não é a primeira caravana que aparentemente se aproximou da fronteira nos últimos quatro anos ou nos últimos 12 anos", lembrou. "Quando as pessoas aparecem na fronteira, aplicamos as leis de asilo para determinar se elas se qualificam para receber ajuda de acordo com nossas leis humanitárias".



Questionado sobre outros vetos da política de controle de fronteira de Trump, Mayorkas indicou que o governo Biden vai impedir a construção de um muro na fronteira com o México.



O futuro Secretário de Segurança Interna esclareceu que nenhuma decisão foi tomada sobre os apelos para derrubar as barreiras que o governo Trump já ergueu.



Biden "prometeu impedir a construção de um muro na fronteira", revelou.



Mayorkas foi o cubano-americano de mais alta posição no governo Barack Obama, do qual Biden foi vice-presidente, quando atuou como subsecretário do DHS entre 2013 e 2016.



Antes disso, foi diretor dos Serviços de Cidadania e Imigração dos Estados Unidos (USCIS) entre 2009 e 2013.