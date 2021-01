Blinken pede que EUA e Rússia estendam tratado de desarmamento nuclear New START

Antony Blinken, nomeado como secretário de Estado pelo presidente eleito Joe Biden, disse nesta terça-feira (19) que a nova administração buscará a extensão do tratado New START, o último acordo sobre armas com a Rússia, que expira em 5 de fevereiro.



"Acho que vamos buscar que seja prolongado", disse Blinken em resposta a uma pergunta durante sua audiência de confirmação no Senado.



"Sei que iremos a vocês muito rápido, quase de imediato, para discutir isso", disse Blinken aos senadores.



O presidente russo, Vladimir Putin, propôs no ano passado um prolongamento por um ano do tratado New START, que limita o número de ogivas nucleares das duas potências.



O governo do presidente em fim de mandato Donald Trump havia tentado sem êxito ampliar o tratado para trazer a China, cujo exército cresce rapidamente, embora continue sendo significativamente menor do que os da Rússia e dos Estados Unidos.