Otan e UE querem trabalhar com Biden para fortalecer laços com os EUA

A Otan e a União Europeia (UE) manifestaram nesta terça-feira (19) o desejo de trabalhar com o presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, para estreitar os laços com os Estados Unidos, afirmou o secretário-geral da Aliança Atlântica, Jens Stoltenberg.



"Esperamos trabalhar com o presidente eleito Joe Biden para fortalecer ainda mais os laços entre os Estados Unidos e a Europa, pois enfrentamos desafios globais que nenhum dos dois pode enfrentar sozinho", tuitou Stoltenberg.



O ex-primeiro-ministro norueguês deu estas declarações após um jantar de trabalho com o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, e o chefe da diplomacia europeia, Josep Borrell, na véspera da posse de Biden.



Stoltenberg convidou Biden a participar de uma cúpula da Otan, sem data especificada. Michel também propôs organizar um encontro do futuro presidente dos Estados Unidos com seus pares da União Europeia (UE).



A UE, dos quais 21 de seus 27 países também fazem parte da Aliança Atlântica, e a Otan têm sedes em Bruxelas. O objetivo seria organizar as duas reuniões no mesmo período, revelou uma fonte diplomática.