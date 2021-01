Blinken apoia postura 'mais dura' de Trump frente à China

O presidente Donald Trump "tinha razão" ao ter uma "posição maus dura frente à China", declarou nesta terça-feira (19) Antony Blinken, nomeado para chefiar a secretaria de Estado pelo presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, ao mesmo tempo em que destacou seu "desacordo" sobre a estratégia do presidente republicano "em muitos pontos".



"O princípio básico era correto", disse aos senadores sobre a firmeza demonstrada pelo governo em fim de mandato.



"Devemos enfrentar a China de uma posição de fortaleza, não de fragilidade", informou, para acrescentar que isto implicava "trabalhar com os aliados ao invés de denegri-los, participar e liderar as instituições" internacionais ao invés de abandoná-las.



Pouco antes de Blinken falar no Senado, o atual secretário de Estado, Mike Pompeo, disse que a China está cometendo um genocídio contra os uigures e outras etnias muçulmanas de língua turcomena.



O próprio Trump mencionará a China nesta terça-feira em seu discurso de despedida à Casa Branca, de acordo com trechos publicados antecipadamente.



"Revitalizamos nossas alianças e encorajamos as nações do mundo a enfrentar a China como nunca antes", dirá o presidente em fim de mandato, algo que muitos líderes europeus irão questionar, escandalizados pelos confrontos pessoais do republicano e sua reputação cada vez mais baixa em países aliados dos Estados Unidos.



No entanto, Trump conseguiu uma reaproximação entre Israel e os países do Golfo.