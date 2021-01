Justiça dos EUA acusa especialista iraniano de espionagem para Teerã

Os Estados Unidos prenderam um renomado analista no Irã e o acusaram de ser um agente a serviço do governo de Teerã, disse o Departamento de Justiça em um comunicado.



Lotfolah Kaveh Afrasiabi foi preso em sua casa perto de Boston, Massachusetts, na segunda-feira, de acordo com o Departamento de Justiça, que em sua acusação indicou que ele é responsável por "atuar e conspirar para atuar como um agente não registrado" do governo do Irã.



"Por mais de uma década, Kaveh Afrasiabi se apresentou ao Congresso, aos jornalistas e ao público americano como um especialista neutro e objetivo sobre o Irã", afirmou John Demers, procurador-geral para Segurança Nacional.



"No entanto, o tempo todo, Afrasiabi era na verdade um funcionário secreto do governo iraniano e da Missão Permanente da República Islâmica do Irã nas Nações Unidas (IMUN), que era pago para difundir sua propaganda", acrescentou.



Ele deve comparecer ao tribunal de Boston nesta terça-feira (19). Pode pegar até 10 anos de prisão se for condenado.



O site de Kaveh Afrasiabi, autor de vários livros e ensaios, afirma que ele lecionou na Universidade de Boston e foi professor visitante em Harvard há 30 anos e, em Berkeley, de 2000 a 2001.