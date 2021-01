Líderes líbios aprovam mecanismo executivo interino, diz ONU

Os enviados líbios para as negociações apoiadas pelas Nações Unidas para encerrar quase uma década de guerra votaram nesta terça-feira (19) a aprovação do mecanismo de escolha de um executivo interino para governar até as eleições em dezembro, informou a ONU, que o descreveu como "um importante passo adiante".



A Líbia está dilacerada pela guerra civil desde o levante, apoiado pela OTAN, que derrubou Muamar Gadafi em 2011, com uma série de milícias ocupando o vazio e corpos civis lutando para impor sua autoridade.



No entanto, as negociações realizadas na cidade suíça de Genebra reuniram 75 delegados - selecionados pela ONU para representar uma ampla gama de eleitores - no Fórum de Diálogo Político da Líbia (LPDF).



Um total de 73% apoiou a proposta.



A ONU está "finalizando o procedimento de nomeação" e um cronograma eleitoral, acrescentou.



O governo do Acordo Nacional (GNA) reconhecido pelas Nações Unidas controla Tripoli e a maior parte do oeste, enquanto uma administração rival dominada pelo homem forte militar, o marechal Khalifa Haftar, controla Bengasi e o leste do país.



Na complexa guerra líbia, os dois lados receberam um amplo apoio de potências estrangeiras.



Um frágil cessar-fogo entre ambas as partes, acordado em Genebra em outubro passado, foi mantido em grande medida, apesar das ameaças de Haftar de retomar os combates.



A ONU estima que ainda há cerca de 20.000 efetivos de forças estrangeiras e mercenários na Líbia ajudando as facções opostas.