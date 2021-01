Putin se banha em água gelada para celebrar a Epifania ortodoxa

O presidente russo Vladimir Putin se banhou, nesta terça-feira (19), perto de Moscou em água gelada a uma temperatura de -20ºC, cumprindo uma tradição ortodoxa para celebrar a Epifania e o batismo de Cristo.



Depois de tirar um casaco grosso e as botas, o chefe do Kremlin, de 68 anos, com um traje de banho azul, entrou em uma piscina em frente a uma grande cruz translúcida, aparentemente esculpida em gelo e cercada por neve.



Depois mergulhou três vezes, fazendo o sinal da cruz dos cristãos ortodoxos, de acordo com as imagens divulgadas pela Presidência russa.



O Kremlin informou que este banho em temperaturas abaixo de zero marca "uma das festas cristãs mais importantes - o batismo de Cristo".



Em 19 de janeiro, o dia da Epifania na tradição cristã ortodoxa, milhares de russos mergulham em buracos cavados no gelo, em lagoas ou rios. Deste modo, comemoram o batismo de Jesus Cristo no rio Jordão.



Embora a tradição dos banhos gelados seja muito popular, alguns líderes da Igreja ortodoxa russa já afirmaram que não é canônica e que não a praticam.