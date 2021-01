Disneyland Paris adia reabertura para 2 de abril

A Disneyland Paris, a maior atração turística da Europa, adiou sua reabertura para 2 de abril, sete semanas depois do planejado inicialmente, devido à pandemia da covid-19.



"Dada a atual situação de saúde na Europa, a Disneyland Paris não reabrirá em 13 de fevereiro, como se havia anunciado anteriormente", anunciou o parque no Twitter.



"Se as condições permitirem, reabriremos a Disneyland Paris em 2 de abril de 2021", acrescentou.



Depois de paralisar suas atividades entre 13 de março e 15 de julho, a Disneyland Paris, que emprega 17.000 pessoas, voltou a fechar em 30 de outubro.



A administração não prevê um retorno às atividades normais antes de 2022, disse uma fonte sindical em dezembro.



Em nível mundial, o grupo Disney planeja cortar 32.000 postos de trabalho em suas atividades de parques de atrações até o final do primeiro semestre de 2021, incluindo 28.000 nos Estados Unidos. A justificativa é o impacto econômico da pandemia.



EURO DISNEY SCA



THE WALT DISNEY COMPANY