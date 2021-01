A Polícia da Guatemala dispersou na segunda-feira (18) uma caravana com milhares de migrantes hondurenhos, estacionados no fim de semana em uma rodovia na cidade de Vado Hondo (leste), onde foram cercados a caminho dos Estados Unidos, relataram repórteres da AFP.



O contingente policial avançou fortemente sobre a massa, fazendo barulho ao bater com suas maças contra os escudos, fazendo com que cerca de 4.000 migrantes recuassem e outros fugissem de lado, dispersando-se pela cidade, mas ainda em território guatemalteco. A rota foi liberada para o avanço do transporte de cargas, retida por mais de três dias.