Vaticano processará a 'Dama do Cardeal' por desvio de dinheiro

O Vaticano abrirá um julgamento contra a chamada "Dama do Cardeal", a assessora de um influente membro da Curia, por desvio de dinheiro, anunciou a Justiça vaticana nesta segunda-feira (18).



Cecilia Marogna, uma jovem consultora italiana a quem a Santa Sé confiou meio milhão de euros em uma conta na Eslovênia e que foi presa brevemente em meados de outubro na Itália por conta disso, a pedido do Vaticano, deverá comparecer em poucos dias à Justiça vaticana.



As revelações na imprensa italiana sobre essa misteriosa mulher, apelidada de "Dama do Cardeal" ou a "Dama dos 500.000 euros", levantaram graves suspeitas sobre o cardeal Angelo Becciu, um importante prelado destituído repentinamente em 24 de setembro pelo papa Francisco por suspeita de estar envolvido no desvio de dinheiro.



Segundo um comunicado emitido hoje pela Justiça vaticana, o julgamento contra Cecilia Marogna é "iminente".



Marogna, que ficou alguns dias presa em Milão, comparecerá portanto em liberdade ao tribunal vaticano. A Justiça vaticana não mencionou se o cardeal Becciu também deverá comparecer ao julgamento.