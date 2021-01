Sete países perdem direito de voto na ONU por dívidas

Sete países, incluindo Irã, Níger, Líbia e República Centro-Africana, perderam o direito de voto na Assembleia Geral das Nações Unidas devido à dívida excessiva com a organização, informou nesta segunda-feira o secretário-geral da ONU, Antonio Guterres.



O artigo 19 da Carta das Nações Unidas prevê a suspensão do direito de voto na Assembleia para qualquer país que deva um montante igual ou superior ao total de suas contribuições nos dois anos anteriores.



Em carta enviada ao presidente da Assembleia, Volkan Bozkir, Guterres especificou quanto dinheiro cada um desses países teria de pagar para recuperar seu direito de voto em 2021, quantias que não seriam suficientes para saldar sua dívida total.



O Irã, afetado por sanções financeiras dos EUA, teria de pagar 16,2 milhões de dólares; Níger, atual membro não permanente do Conselho de Segurança, $ 6.733; Líbia, $ 705.391; e a República Centro-Africana, $ 29.395.



Os outros países afetados por uma suspensão dos direitos de voto são a República do Congo, que teria de pagar $ 90.844 para recuperá-lo, o Sudão do Sul ($ 22.804) e o Zimbábue ($ 81.770).



O orçamento operacional anual da ONU é de cerca de US $ 3,2 bilhões. O das operações de paz, independentes, é de cerca de 6,5 bilhões de dólares.