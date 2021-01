Um tribunal russo ordenou, nesta segunda-feira (18), a prisão por 30 dias do opositor Alexei Navalny, que foi detido no domingo ao chegar da Alemanha, onde passou cinco meses em convalescença.



"Alexei Navalny ficará detido por 30 dias, até 15 de fevereiro", disse seu advogado Vadim Kobzev em sua conta no Twitter.