China confina três milhões de pessoas após foco de coronavírus causado por vendedor

Cerca de três milhões de pessoas foram confinadas nesta segunda-feira (18) na China após o surgimento de casos de coronavírus vinculados a um vendedor viajante no nordeste do país.



Apesar de a China ter controlado a pandemia da covid-19, um recente aumento de casos nas últimas semanas gerou a imposição de confinamentos, restrições de viagens e testes de controle em massa.



Nesta segunda-feira, os três milhões de residentes de duas cidades da província de Jilin, no nordeste da China, foram submetidos a quarentena, em um momento em que o país registra 109 novos casos de infecção.



As autoridades consideram que cerca de cem novas infecções na província de Jilin podem proceder de um vendedor viajante assintomático, da cidade vizinha de Heilongjiang, onde as autoridades declararam na semana passada o estado de emergência.



Também foram declarados confinamentos em outras áreas do nordeste da China, incluindo o distrito de Harbin, que recebe um popular festival de gelo que costuma atrair um grande número de turistas.