América Latina e Caribe têm mais de meio milhão de mortos por covid-19

A pandemia da covid-19 causou mais de 550.000 mortes na região da América Latina e do Caribe - aponta balanço elaborado pela AFP nesta segunda-feira (18), com base em fontes oficiais.



Pelo menos 550.383 pessoas morreram em decorrência do novo coronavírus na região, a segunda mais afetada em número de óbitos, atrás da Europa (659.574), desde que o vírus foi identificado na China em dezembro de 2019.



Os mais de 550.000 mortos na América Latina e no Caribe representam mais de um quarto das mortes em todo mundo (mais de dois milhões), de um total de 17.368.040 casos (quase 95 milhões de contágios confirmados no mundo).



O Brasil é o país mais atingido na região, com mais de 209.000 mortes, seguido de México (mais de 140.000), Colômbia (mais de 48.000) e Argentina (mais de 45.000).



Em nível mundial, os Estados Unidos são o país com mais vítimas fatais, com quase 400.000 mortes.