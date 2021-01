Audiência em curso decidirá sobre detenção de Navalny na Rússia

O oponente russo Alexei Navalny se encontra perante um juiz, nesta segunda-feira (18), para audiência que decidirá sobre sua detenção, um dia depois de ser preso ao desembarcar em Moscou.



No Twitter, o advogado Vadim Kobzov publicou uma carta das forças de segurança, informando-lhe que o tribunal de Khimki, na periferia de Moscou, iria "examinar o pedido de detenção do cidadão Alexei Navalny", às 12h30 locais (6h30 no horário de Brasília).



A audiência acontece na delegacia de polícia onde está detido.



Navalny denunciou a "ilegalidade" do procedimento.



"Não entendo o que está acontecendo. Vi muitas paródias de justiça, mas esta é a ilegalidade mais completa", declarou ele em um vídeo transmitido no Twitter por sus porta-voz Kira Yarmysh.