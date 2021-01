Peru estende suspensão de voos da Europa até 31 de janeiro

O Peru prorrogou até 31 de janeiro a suspensão dos voos saídos da Europa como medida preventiva para evitar a entrada de passageiros que possam estar infectados com a nova cepa do coronavírus descoberta no Reino Unido, informou o governo neste domingo (17).



"A limitação afeta apenas viagens de passageiros de destinos com duração superior a oito horas", esclarece a nota do Ministério dos Transportes.



Assim, o Peru chegará a 41 dias sob esta medida, desde seu anúncio inicial em 21 de dezembro. A suspensão, porém, não afeta os voos que saem de Lima com destino à Europa.



Além da restrição de voos, o governo proibiu a entrada de estrangeiros não residentes no país que estiveram no Reino Unido após o surgimento dessa variante do vírus.



O Ministério da Saúde relatou em 8 de janeiro o primeiro caso da nova cepa britânica em uma mulher peruana que esteve em uma reunião social durante as festas de fim de ano.



O governo admitiu esta semana que o país atravessa uma segunda onda da pandemia, com um aumento constante de mortes e novas infecções.



Os viajantes que chegam ao país também precisam apresentar um teste PCR negativo para covid-19 e cumprir uma quarentena de 14 dias.



O Peru é um dos países mais afetados na região pela pandemia, com mais de 38.770 mortes e 1.060.567 casos registrados até o sábado.