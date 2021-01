EUA 'condenam veementemente' prisão de Navalny, crítico do Kremlin

O secretário de Estado dos EUA, Mike Pompeo, disse neste domingo (17) que os Estados Unidos "condenam veementemente" a prisão do opositor do Kremlin, Alexei Navalny, que foi detido ao retornar à Rússia pela primeira vez desde seu envenenamento no verão passado.



"Os Estados Unidos condenam veementemente a decisão da Rússia de prender Alexei Navalny", afirmou Pompeo em um comunicado.



"Notamos com grande preocupação que sua detenção é a última de uma série de tentativas de silenciar Navalny e outras figuras da oposição e vozes independentes que criticam as autoridades russas."



Navalny foi detido no aeroporto de Sheremetyevo, em Moscou, menos de uma hora depois de chegar da Alemanha, onde estava se recuperando do envenenamento por uma substância neurotóxica que, segundo ele, foi encomendado pelo presidente Vladimir Putin.



Os EUA se uniram à União Europeia para condenar a medida, com Pompeo dizendo que "Navalny não é o problema. Exigimos sua libertação imediata e incondicional".



"Os líderes políticos confiantes não temem vozes concorrentes, nem cometem violência ou detêm oponentes políticos injustamente", acrescentou.